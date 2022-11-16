الدفاع الروسية: تصريحات وسائل إعلام ومسؤولين بولنديين حول سقوط صواريخ روسية في بولندا استفزاز متعمد

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قالت وزارة الدفاع الروسية إن تصريحات وسائل إعلام ومسؤولين بولنديين حول سقوط صواريخ "روسية" في منطقة برزيودوف ، هي استفزاز متعمد.

ووفقا لبيان الوزارة: "التصريحات الصادرة عن وسائل الإعلام البولندية والمسؤولين عن السقوط المزعوم لصواريخ روسية في منطقة بلدة برزيودوف هي استفزاز متعمد من أجل تصعيد الموقف. لم تقم القوات الروسية بتوجيه ضربات ضد أهداف بالقرب من الحدود البولندية".

وأشارت الوزارة إلى أن الحطام الذي نُشر في وسائل الإعلام من مسرح الأحداث في بولندا لا علاقة له بالأسلحة الروسية.

وفي وقت سابق يوم الثلاثاء، زعمت إذاعة راديو "ZET" البولندية عن مصادر غير رسمية، مقتل شخصين بسبب صاروخين سقطا داخل أراضي البلاد.

ووفقا للإذاعة، "سقط صاروخان في منطقة مأهولة بالسكان في مدينة برزيودوف بمقاطعة ليوبليانا على الحدود مع أوكرانيا"، مضيفة، "أصاب الصاروخان آلة تجفيف حبوب، ما أسفر عن مقتل شخصين. والشرطة والجيش في مكان الحادث".