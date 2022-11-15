تأكد غياب ماني عن أولى مباريات السنغال في مونديال قطر

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أكد عبد الله صو، عضو مجلس إدارة الاتحاد السنغالي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، أن المهاجم ساديو ماني سيغيب عن أولى مباريات "أسود التيرانغا" في مونديال قطر بسبب إصابة في ساقه.

وانضم المهاجم البالغ من العمر 30 عاما لتشكيلة السنغال المكونة من 26 لاعبا لكأس العالم، والتي تنطلق يوم الأحد، رغم إصابته في الساق اليمنى خلال اللعب مع فريقه بايرن ميونخ الألماني قبل البطولة.

وقال عبد الله صو إنه سيتعين على منتخب السنغال التأقلم بدون أفضل لاعب في تشكيلته في بداية بطولة كأس العالم و"عدم التذمر كثيرا".

وأردف صو قائلا "سيتعين علينا الاعتماد على لعب المباريات الأولى بدون ساديو والفوز بدون ساديو لأن لدينا 25 لاعبا باستثناء ساديو.. لم يكن أحد يريد ذلك، لكن هذا ما حدث لنا".

ولم يحدد صو عدد المباريات التي من المتوقع أن يغيب عنها ماني.

وستكون المباراة الأولى للمنتخب السنغالي في مونديال قطر ضد هولندا الاثنين المقبل، قبل أن يواجه قطر صاحبة الضيافة في 25 نوفمبر والإكوادور في 29 منه ضمن منافسات المجموعة الأولى.