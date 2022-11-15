شي لبايدن: يجب أن نعيد العلاقات الصينية الأميركية إلى مسارها الصحيح

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أوردت "شبكة الصين الدولية"، أن "في الوقت الذي اجتمع قادة أكبر 20 اقتصادا في العالم في جزيرة بالي الإندونيسية لحضور قمة مجموعة العشرين، اجتذب الاجتماع المباشر بين زعماء الصين والولايات المتحدة الاهتمام العالمي".

وأضافت في هذا الإطار أن الرئيس الصيني شي جين بينغ قال لنظيره الأميركي جو بايدن في أول محادثات شخصية لهما منذ أن تولى الأخير منصبه في كانون الثاني 2021، إن "منذ الاتصال الأولي وإقامة العلاقات الدبلوماسية حتى اليوم، مرت الصين والولايات المتحدة بأكثر من 50 عاما مليئة بالأحداث، مع مكاسب وخسائر بالإضافة إلى الخبرة والدروس".

وأضاف شي: "التاريخ هو أفضل كتاب مدرسي". "يجب أن نأخذه كمرآة ونتركه يقود المستقبل".

وقال الرئيس الصيني إنه مستعد للعمل مع نظيره الأميركي لإعادة العلاقات الصينية-الأميركية إلى مسار النمو الصحي والمستقر لصالح البلدين والعالم بأسره.