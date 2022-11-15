الأمم المتحدة تدعو اليمنيين إلى استثمار مكاسب الهدنة

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حضت الأمم المتحدة أطراف النزاع في اليمن إلى البناء على المكاسب التي تحققت خلال الأشهر الستة الماضية، والالتزام بتمديد الهدنة وتوسيعها بناء على مقترحات المبعوث الأممي، على ما أوردت "وكالة الصحافة الفرنسية".

وأعادت المنظمة الدولية التأكيد على أن الاحتياجات الإنسانية ما زالت مرتفعة، مشيرا إلى أن من شأن تمديد الهدنة توسيع عمليات إزالة الألغام الأرضية والذخائر غير المنفجرة، التي ظهرت كسبب رئيسي للإصابات بين المدنيين بعد الهدنة.

ونقل مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن عن ديفيد جريسلي القول: «أحض بشدة أطراف النزاع على الاستجابة إلى دعوات الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الخاص لليمن لتمديد الهدنة وتوسيعها للبناء على المكاسب التي تحققت خلال الأشهر الستة الماضية والالتزام بتمديد الهدنة وتوسيعها».