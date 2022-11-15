لحظة فارقة في تاريخ البشرية!

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يصل تعداد سكان العالم إلى 8 مليارات نسمة، اليوم الثلاثاء، في لحظة فارقة من "تاريخ التطور البشري" قبل أن تبدأ معدلات الولادة بالتباطؤ، وفق أرقام نشرتها الأمم المتحدة.



وقالت الأمم المتحدة في بيانها: "هذا النمو غير المسبوق سببه الزيادة التدريجية في عمر الإنسان بسبب تحسينات أُجريت على الصحة العامة والتغذية والنظافة الشخصية والطب، كما أنها نتيجة مستويات عالية من الخصوبة في بعض الدول".



وجاءت هذه الأخبار مصحوبة بتحذير من جانب الأمم المتحدة بأن تعداد سكان العالم، رغم أنه في نمو حاليا، سينكمش قريبًا.

بينما استغرق نمو سكان العالم من 7 إلى 8 مليارات، 12 عامًا، سيستغرق الأمر حوالي 15 عامًا, حتى عام 2037 , ليصل عددهم إلى 9 مليارات، في إشارة إلى تباطؤ معدل النمو الإجمالي لسكان العالم.



الدول ذات أعلى معدل نمو سكاني على مستوى العالم هي أيضًا تلك ذات الدخل الأدنى للفرد، وفقًا للأمم المتحدة، ويقع معظمها في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.



وقالت الأمم المتحدة في بيانها: "في هذه البلدان، يمكن للنمو السكاني السريع المستدام أن يحبط تحقيق أهداف التنمية المستدامة، والتي تظل أفضل طريق في العالم نحو مستقبل مشرق وصحي".