تهاوي إنتاج "جازبروم" الروسية وصادراتها من الغاز منذ كانون الثاني

A + A -

قالت شركة "جازبروم" أكبر منتج للغاز في روسيا اليوم، إن "إنتاجها وصادراتها من الغاز واصلا الهبوط، إذ انخفض الإنتاج 19.2 في المئة والصادرات 43.4 بالمئة بين أول كانون الثاني و15 تشرين الثاني"، بحسب وكالة "رويترز".



وانخفضت صادرات "جازبروم"، وبالتالي إنتاجها، بعدما قللت الشركة أو أوقفت إمداداتها إلى بعض أكبر زبائنها الذين رفضوا التحول إلى الدفع بالروبل كما طلب الرئيس فلاديمير بوتين ردا على العقوبات الغربية في آذار.



إلى جانب ذلك تعرضت خطوط أنابيب الغاز نورد ستريم التي تربط بين روسيا وألمانيا لأضرار في سبتمبر أيلول مما قطع طريق إمدادات آخر إلى أوروبا وقطع عن موسكو حصتها من إيراد صادرات الغاز.



وقالت "جازبروم" اليوم إنها "أنتجت 359.7 مليار متر مكعب من الغاز بين أول كانون الثاني و15 نوفمبر تشرين الثاني بانخفاض 19.2 بالمئة على أساس سنوي".



وبلغت صادراتها إلى خارج الاتحاد السوفيتي السابق 93.2 مليار متر مكعب بانخفاض 43.4 بالمئة عنها قبل عام.