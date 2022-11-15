"تيك توك" يختبر ميزة جديدة تهمك... تعرف عليها

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يختبر تطبيق "تيك توك" ميزة سعى إليها طويلا، حيث إنه بإطلاق (TikTok Shop) سيتمكَّن مستخدموه مِن التسوق داخل التطبيق بالكامل.



وقالت المتحدثة باسم "تيك توك"، لورا بيريز، لموقع "ذا فيرج" التقني الأميركي، إن الميزة الجديدة يتم اختبارها في الولايات المتحدة، استباقًا لإطلاقها في جميع أنحاء العالم خلال الأيام المقبلة.

ويقول المدوّن التقني المصري محمد عادل إن "محاولات "تيك توك" لدخول عالم التجارة الإلكترونية بدأت منذ العام الماضي، عبر سماحه لتلك الشركات بوضع رابط تشعبي لمنتجاتهم الموضوعة إعلانات لها على الفيديوهات التي ينتجها المستخدمون".



ويضيف عادل، في حديثه لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن "تطبيق (تيك توك" فاجأ السوق الأميركية منذ بداية العام الحالي بشرائه مخازن ضخمة وملئها بالمنتجات، ليتبيَّن ما وراء خطوته تلك مع إعلانه خلال تلك الأيام اختباره ميزة تمكِّن المستخدمين من الشراء داخل التطبيق".

تحديّات "التيك توك " الخطيرة.. مسؤولية من؟



انتهاك الخصوصية

ولم تكُن تلك أولى محاولات "تيك توك" لدخول عالم التجارة الإلكترونية، فقد جرب مسبقًا إلحاق منصة (Shopify) بالتطبيق ليتمكن المستخدمون من التسوق الإلكتروني عبره، وهي شركة كندية متعددة الجنسيات للتجارة الإلكترونية ومقرها في أوتاوا، بينما يستعد حاليًّا لجلب ميزات التسوق المباشر إلى الولايات المتحدة كخطوة مبدئية للإطلاق العام.

يتابع عادل أن "الأكثر مفاجأة كان هو التوقيت الذي أعلن فيه "تيك توك" اختبار خاصية التسوق المباشر، في وقتٍ طالبت هيئة التجارة الفيدرالية بوقف التطبيق لانتهاكه الخصوصية، فأراد لو أن يقفز إلى الأمام بتقدمه إلى سوق جديدة يتنافس فيها مع عمالقة التجارة الإلكترونية".

يردف عادل أن "تلك الخطوة تكشف عن جرأة ومفاجأة في آن واحد، حيث إن دخول "تيك توك" سوق التجارة الإلكترونية من الباب الأميركي في وجود عمالقة في هذا المجال، مثل شركة "أمازون"، ليس بالأمر السهل".

ووفقًا لشركة "تيك توك"، فقد "شهدت صناعة التجارة الإلكترونية نموًّا هائلًا خلال السنوات الأخيرة، وأصبحت مساحةً متنازعًا عليها بشدة بين شركات الإنترنت الرائدة، ولا يمكن الاستهانة بنموها المستقبلي".

أوضح "تيك توك" أنه "مع وجود ملايين المستخدمين المخلصين على مستوى العالم، نعتقد بأن "تيك توك" هي منصة مثالية لتقديم تجربة تجارة إلكترونية جديدة تمامًا وأفضل لمستخدمينا".



يوضح عادل أن "دافع "تيك توك" لتلك المخاطرة هو محاولته إقحام نفسه في سوق جديدة عليه، لجذب مستخدمين جدد، ومن ثم تحقيق المزيد من الأرباح، في وقتٍ تعاني شركات وسائل التواصل الاجتماعي من ضعف نمو في ظل الأزمة التي يمر بها اقتصاد العالم وتؤثر بشكلٍ كبيرٍ على الشركات التكنولوجية، مقابل اختراق "أمازون" لسوق المحتوى عبر الفيديوهات القصيرة التي حقق بها "تيك توك" نجاحًا كبيرًا لتنويع مصادر الربح".

ويتوقع عادل بأن تؤثر تلك الخطوة على سوق إعلانات شركات التجارة الإلكترونية بشكل عام، حيث يستطيع "تيك توك" جذب معلنين جدد من وراء هذا المضمار الجديد.

كما يتوقع بأن يكون "تيك توك" منافسًا قويًّا لأعتى شركات التجارة الإلكترونية الأميركية، ومن بينهم "أمازون"، وأن يحقِّق "تيك توك" نموًّا أكبر خلال السنوات المقبلة.