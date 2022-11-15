كأس العالم إقترب و3 مكاتب مراهنات تتوقع بطلًا واحدًا

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قبل أيام من انطلاق نهائيات كأس العالم، الأحد المقبل، في قطر وحتى 18 كانون الأول، تتبارى مكاتب المراهنات في توقع البطل المنتظر لآخر نسخة من البطولة ستضم 32 منتخبًا.



وحسب ما أوردت رويترز، نقلا عن 3 مكاتب مراهنات، يظهر اسم البرازيل كمرشحة أولى لحصد اللقب، بينما انصبت مراهنات الهداف بشكل أكبر على الإنجليزي هاري كين.



وحققت البرازيل لقبها الخامس، الأخير، في المونديال قبل 20 عاما بالضبط، حين تغلبت على ألمانيا بثنائية نظيفة بملعب يوكوهاما الدولي في اليابان، وأحرز الهدفين يومها المهاجم الأسطوري رونالدو.

كما توقعت مكاتب المراهنات للمرشحين تتويج مهاجم إنكلترا هاري كين، 29 عاما، بلقب هداف البطولة.



وتوج نجم توتنهام أيضا هدافا للنسخة الأخيرة في روسيا برصيد 6 أهداف، علما بأن المنتخب الإنكليزي أحرز وقتها المركز الرابع في البطولة.



وجاءت توقعات التتويج ولقب هداف البطولة على النحو التالي:



-"وليام هيل":



المنتخب الفائز:



1- البرازيل



2- الأرجنتين



3- فرنسا



4- إنكلترا



5- إسبانيا



الهداف:



1- هاري كين



2- كيليان مبابي



3- كريم بنزيمة



4- نيمار



5- ليونيل ميسي



-"بت365":



المنتخب الفائز:



1- البرازيل



2- الأرجنتين



3- فرنسا



4- إنكلترا



5- إسبانيا



الهداف:



1- هاري كين



2- كيليان مبابي



3- نيمار



4- كريم بنزيمة



5- ليونيل ميسي



-"لادبروكس":



المنتخب الفائز:



1- البرازيل



2- الأرجنتين



3- فرنسا



4- إنكلترا



5- إسبانيا



الهداف:



1- هاري كين



2- كيليان مبابي



3- كريم بنزيمة



4- كريستيانو رونالدو



5- ليونيل ميسي