مرض خطير يصيب الأطفال في هذا البلد العربي!

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كشف محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس السيسي، عن تفاصيل إصابة الأطفال بالفيروس المخلوي، قائلا: إن هناك مجموعة من الفيروسات التنفسية، والتي تتشابه أعراضها مع أعراض الإنفلونزا.

وأضاف " تاج الدين"، أن فيروس الإنفلونزا له أنواع وتحورات كثيرة، معقبا: "أشهر أنواع الأنفلونزا هي الإنفلونزا أ، ب، ج، د، وأخطرها فيروس إنفلونزا أ وأسفل منه أنواع كثيرة تصل لـ 256 نوعًا، ويتسبب في أكثر الأنواع افي التهابات الجهاز التنفسي".

وأردف مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، أن وزارة الصحة أعلنت عن وجود وانتشار الفيروس المخلوي التنفسي، وهو فيروس ليس جديد ويحدث سنويًا، ولكن هناك نوعا من القلق من انتشار كورونا، وتتمثل أعراضه في ارتفاع درجة حرارة الجسم، والشعور بتكسير في الجسم، ودوخة ووجع في الحلق، ولكن معظم الإصابات التهابات في الجهاز التنفسي العلوي، أو في الشعب الهوائية، ولكنه لا يتسبب في حدوث التهاب رئوي حتى الآن، منوهًا بأن فيروس الأنفلونزا وكورونا ما زال موجود أيضا.

وقالت وزارة الصحة والسكان المصرية إن قطاع الطب الوقائي بالوزارة أجرى مسحا على عدد كبير من الأطفال المصابين بالأعراض التنفسية، وتبين أن 73% منهم مصابون بالفيروس التنفسي المخلوي.



