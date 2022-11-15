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لارا ترامب تخاطب حاكم فلوريدا: الوقت أمامك طويل والفرص كثيرة فلا تترشح لرئاسة أمريكا

15
NOVEMBER
2022
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نصحت لارا ترامب، زوجة ابن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، حاكم ولاية فلوريدا "الذكي جدا" رون ديسانتيس، بتأجيل ترشحه للرئاسة الأمريكية حتى عام 2028.
 
وفي مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز"، اعتبرت لارا، المتزوجة من إريك، نجل ترامب، أنه إذا أعلن ديسانتيس ترشحه للرئاسة  في عام 2024 أمام ترامب، فإن ذلك سوف يقسم قاعدة الناخبين الجمهوريين.
 
وقالت: "أعتقد أن رون ديسانتيس ذكي للغاية. إنه شاب، وسوف يكون هناك الكثير من الفرص له للترشح للرئاسة في المستقبل، وهو يعلم ذلك"، مشيرة إلى أن حاكم ولاية فلوريدا يبلغ من العمر 44 عاما فقط.
 
وأضافت: "أعتقد أنه ربما عليه أن ينتظر ليرى ما الذي يريده والد زوجي.. إنه رجل ذكي بما يكفي ليعرف أنه سيكون من الرائع الحصول على كل الدعم من الحزب الجمهوري، ومن حركة "ماغا" (اختصار لشعار فلنجعل أميركا عظيمة مرة أخرى" (الذي رفعه دونالد ترامب، عنوانا لحملته الانتخابية عام 2016).
 
ورأت لارا ترامب أنه إذا ترشح ديسانتيس فستصبح الانتخابات التمهيدية لنيل دعم الحزب الجمهوري "فوضوية للغاية"، وتساءلت: "أليس من الأجمل بالنسبة له، وأعتقد أنه يعرف ذلك، أن ينتظر حتى عام 2028". 
 
واعتبرت أنه بدون ترشح ديسانتيس، فإن فرصة ترامب للترشح "سهلة"، مستهزئة بالتلميحات القائلة بأنه يفقد الدعم من الجمهوريين الذين يلومونه على النتائج الكارثية في الانتخابات النصفية للكونغرس.
 
وأصرت على أن الأمر لا يختلف عن كبار الشخصيات في الحزب الذين عارضوا ترامب في البداية في عام 2016 قبل أن يلتفوا خلفه بمجرد أن أصبح من الواضح أنه سيكون المرشح. وقالت: "إنهم يعلمون أن لديه (ترامب) ما يلزم ليس فقط للفوز بالبيت الأبيض، ولكن للقيام بأشياء لا تصدق لهذا البلد".
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