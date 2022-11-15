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لافروف عن ساعة معصمه الذكية: أوضح للأميين هي ليست من صنع شركة أبل!

15
NOVEMBER
2022
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نفى وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، يوم الإثنين، الأنباء التي تزعم أن لديه ساعة ذكية من صنع شركة أبل.ط

وكانت قد ظهرت مزاعم على الشبكات الاجتماعية بأن وزير الخارجية الروسي يستخدم أجهزة من شركات أمريكية تسمح بجمع معلومات عن مالكها.

هذه المزاعم ظهرت بعد أن نشرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية، ماريا زاخاروفا، مقطع فيديو يظهر الوزير وهو يعمل، لنفي أنباء عن وجوده في المستشفى.

وفي تصريح لوكالة أنباء "تاس"، قال رئيس الدبلوماسية الروسية: "يجدر التوضيح بشكل خاص للأميين، أن الساعة لم تصنعها شركة أبل، بل شركة هواوي".

وفي وقت سابق من نفس اليوم، تداولت وسائل الإعلام الغربية مزاعم عن نقل لافروف إلى المستشفى قبيل قمة مجموعة العشرين في إندونيسيا. ونفى الوزير هذه المعلومات، داعيا الصحفيين الغربيين إلى "أن يكونوا أكثر صدقا".


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