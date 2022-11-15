الانتخابات النصفية تعزز الانقسامات في البيت الجمهوري

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بدأ الأعضاء الجدد في الكونغرس الأميركي التوافد إلى المجلس أمس (الاثنين)، لعقد دورات تدريبية استعداداً لتسلم مناصبهم مطلع العام المقبل.



ويستعد الحزب الجمهوري الذي عانى من ضربة ساحقة في انتخابات مجلس الشيوخ بعد حسم الأغلبية فيه لصالح الديمقراطيين، لعقد انتخابات القيادات الأسبوع الحالي، في وقت تزداد فيه الدعوات لتأجيل هذه الانتخابات من أجل تقييم الخسارة الجمهورية.



وفيما حُسمت نتائج مجلس الشيوخ لصالح الديمقراطيين الذين تمكنوا من الاحتفاظ بـ50 مقعداً، لا تزال نتائج مجلس النواب الرسمية غير واضحة المعالم، مع احتمالات كبرى بسيطرة الجمهوريين على الأغلبية هناك. إلا أن هذه الأغلبية ليست بـ«الموجة الحمراء» التي وعد بها الجمهوريون، الذين بادروا إلى توجيه أصابع الاتهام إلى بعضهم، بسبب الفشل في انتزاع فوز كان شبه محقق.



وبطبيعة الحال، هاجم الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، الذي يواجه موجة غاضبة من الجمهوريين بسبب دوره في الانتخابات، زعيم الجمهوريين ميتش ماكونيل، فحمله مسؤولية الفشل، قائلاً: «إنها غلطة ميتش ماكونيل. لقد صرف أموالاً لهزيمة مرشحين جمهوريين بدلاً من دعمهم وهذا كان خطأ جسيماً». وتابع الرئيس السابق على منصة «تروث سوشيال»: «لقد أطاح بالانتخابات النصفية، والجميع يحتقره…».



لكن عدداً كبيراً من الجمهوريين لا يوافقون مقاربة ترمب، بل على العكس فهم يحمّلونه مسؤولية الخسارة، مشيرين إلى نوعية المرشحين الذين دعمهم في الولايات الحاسمة، وإلى تحذير ماكونيل من أن هؤلاء غير مؤهلين للفوز في الانتخابات النصفية. وقال السيناتور الجمهوري بيل كاسيدي إن «الجمهوريين المدعومين من ترمب ركزوا كثيراً على قضية عدم الاعتراف بنتائج انتخابات عام 2020 بدلاً من التركيز على الجريمة والاقتصاد».



ولم يتوقف كاسيدي عند هذا الحد، بل انضم إلى مجموعة من الجمهوريين الذي بدأوا بفصل مسارهم عن مسار الرئيس السابق بعد نتائج الانتخابات، فرفض توصيف ترمب بزعيم الحزب قائلاً في مقابلة مع شبكة «إن بي سي»: «نحن لا نقدس شخصاً. ولا نقول إن هناك زعيماً يقود حزبنا. إذا كان لدينا رئيس يمثلنا في البيت الأبيض فهو أو هي الذي يكون زعيم الحزب».



وهذا ما وافق عليه عدد كبير من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين، مثل السيناتور توم كوتون، الذي قال: «عندما يكون الحزب خارج السلطة مثل الجمهوريين الآن، لا يكون لديه زعيم واحد».



ويبدو من الواضح من خلال هذه التصريحات أن الجمهوريين بدأوا يتململون من تأثير ترمب على الحزب، فبعد أن كان نجماً ساطعاً يستقطب أصوات الناخبين، أتت الانتخابات النصفية لتظهر أن هذا الاستقطاب لم يعد بالقوة التي كان عليها في السابق. وهذا ما تحدث عنه حاكم ولاية ميريلاند المنتهية ولايته الجمهوري لاري هوغان عندما قال في مقابلة مع شبكة «سي إن إن»: «هذه الانتخابات الثالثة على التوالي التي يكلفنا فيها ترمب السباق، ثلاث ضربات تضعه خارج المعادلة». وتابع هوغان وهو من الأسماء الجمهورية المطروحة للسباق الرئاسي: «كان يجب أن تكون هناك موجة حمراء من كبرى الموجات التي رأيناها. لكن حزبنا لم ينجح».



وفي خضم هذا الصراع في صفوف الحزب، طالب عدد من أعضائه بتأجيل انتخابات قياداته في الكونغرس المقررة الأسبوع الحالي، حيث يتوقع أن يحتفظ ماكونيل بمنصبه زعيماً للجمهوريين في مجلس الشيوخ.



وقال السيناتور الجمهوري لينسي غراهام: «على ضوء إعادة الانتخابات في ولاية جورجيا، سيكون من المناسب تأجيل انتخابات القيادات في مجلس الشيوخ حتى نعلم النتائج». وتابع غراهام في تغريدة: «على كل الجمهوريين أن يصبوا تركيزهم على الفوز بجورجيا ومحاولة فهم نتائج الانتخابات قبل انتخابات قيادات الحزب، أو الانتقال إلى السباق الرئاسي».



ويعد هذا التصريح بمثابة رسالة مبطنة إلى صديق غراهام، الرئيس السابق ترمب، الذي لا يزال حتى الساعة مصراً على الإعلان عن ترشحه للرئاسة مساء الثلاثاء في مالاراغو - فلوريدا، رغم دعوات الجمهوريين له بتأجيل هذا الإعلان إلى ما بعد انتخابات جورجيا في 6 ديسمبر (كانون الأول) وتكريس جهوده لفوز مرشحه هيرشيل والكر في السباق.