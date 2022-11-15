واشنطن: قمة مجموعة العشرين ستُندد بالحرب الروسية في أوكرانيا

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أفاد مسؤول أميركي رفيع، اليوم الثلاثاء، في بالي أن قمة مجموعة العشرين ستُصدر بياناً في ختام اجتماعاتها تندد فيه «معظم» الدول الأعضاء بشدة بالحرب الروسية ضد أوكرانيا.



وقال المسؤول الذي تحدث إلى الصحافيين بشرط عدم كشف هويته «أعتقد أنكم سترون معظم أعضاء مجموعة العشرين ينددون بوضوح بالحرب الروسية في أوكرانيا، ويعتبرون أن هذه الحرب هي المصدر الأساسي للمعاناة الاقتصادية والإنسانية الهائلة في العالم»، وفق ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.



وأشار المسؤول إلى أن البيان الذي سيصدر في نهاية القمة هذا الأسبوع في بالي سيُظهر أن مجموعة العشرين تقوم بشكل فعلي بـ«عزل روسيا» العضو في المجموعة التي تضم أكبر اقتصادات العالم.



ولم يذكر المسؤول عدد الدول التي لن تشارك في هذا التنديد، ولا كيفية صياغة الدبلوماسيين للإعلان الذي يفتقر إلى الإجماع ضمن البيان الختامي، وهو بيان يصدر عن جميع الدول الأعضاء.



وقرر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي أمر قبل تسعة أشهر بغزو مدمر لأوكرانيا فشل حتى الآن إلى حد كبير في تحقيق أهدافه، عدم المشاركة في قمة بالي التي يمثل روسيا فيها وزير الخارجية سيرجي لافروف.



ومع اعتراض روسيا حتى على استخدام كلمة «حرب» لوصف محاولتها إخضاع أوكرانيا المجاورة، سرت تكهنات عديدة حول كيفية أو ما إذا كانت دول مجموعة العشرين ستستجيب للأزمة بطريقة جماعية.



ومع ذلك قال المسؤول الأميركي إن «الحرب العدوانية الروسية (...) يتم التنديد بها بأشد العبارات الممكنة». وأكد أن البيان سوف «يتحدث بعبارات واضحة جداً».