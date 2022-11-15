ماكرون يدعو الرئيس الصيني لتوحيد الجهود ضد الحرب في أوكرانيا

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دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون باريس وبكين لتوحيد جهودهما ضد الحرب في أوكرانيا، مع بدء لقائه اليوم (الثلاثاء) مع نظيره الصيني شي جينبينغ على هامش قمة مجموعة العشرين في بالي.



وقال ماكرون لشي بعد مصافحته وبدء المحادثات بينهما، يجب أن «نوحد جهودنا للاستجابة (...) لأزمة عالمية مثل حرب روسيا في أوكرانيا».



بدوره، أفاد مسؤول أميركي رفيع (الثلاثاء) في بالي بأن قمة مجموعة العشرين ستُصدر بياناً في ختام اجتماعاتها تندد فيه «معظم» الدول الأعضاء بشدة بالحرب الروسية ضد أوكرانيا. ولم يذكر المسؤول عدد الدول التي لن تشارك في هذا التنديد،.