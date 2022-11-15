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بوتين يوقع على مرسوم بشأن أداء الخدمة العسكرية للمواطنين الأجانب

15
NOVEMBER
2022
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وقع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، على مرسوم بشأن أداء الخدمة العسكرية للمواطنين الأجانب.

وجاء في نص المرسوم الرئاسي: “يحدد هذا البند أداء الخدمة العسكرية في وقت السلم، للمواطنين الذين لديهم جنسية دولة أجنبية أو تصريح إقامة أو وثيقة أخرى تؤكد حق المواطن في الإقامة الدائمة على أراضي دولة أجنبية، وللمواطنين الأجانب. في القوات المسلحة الروسية”.

وفي شهر أيلول/سبتمبر، وقّع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين على قانون اتحادي ينص على إجراءات مبسطة لمنح الجنسية الروسية للأجانب الذين يخدمون في الجيش الروسي.

وذكر الكرملين في بيان أن بوتين وقّع على قانون ينص على أن “الأجانب الذين وقعوا عقداً عسكرياً لمدة عام على الأقل، سيكونون قادرين على التقدم للحصول على الجنسية الروسية من دون تصريح إقامة، وبدون إقامة دائمة لمدة خمس سنوات في روسيا”.

كما ينص القانون على إمكانية إبرام عقد الخدمة العسكرية مع الأجانب لمدة عام واحد، بعد أن كان الحد الأدنى لمدة هذا العقد خمس سنوات.

وقبل ذلك، أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، التعبئة الجزئية في الاتحاد الروسي.

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