أسعار الغاز في أوروبا تصل 1245 دولار

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سجلت أسعار الغاز في أوروبا ارتفاعا بنسبة 20% لتصل 1245 دولارا لكل ألف متر مكعب، بحسب بورصة لندن.

ووفقا للعقود الآجلة على مؤشر أكبر مركز أوروبي TTF، الموجود في هولندا، افتتح التداول عند 1065.5 دولار لكل ألف متر مكعب، تبلغ التكلفة اعتبارا من الساعة 17:42 بتوقيت غرينيتش 1245,4 دولار مسجلة ارتفاعا بنسبة 20%، وتعتمد ديناميات عروض الأسعار على سعر التسوية ليوم التداول السابق، وكان سعر التداول للعقود الآجلة يوم الجمعة 1037 دولارا لكل ألف متر مكعب، وهذا هو أدنى رقم منذ 26 أكتوبر.

وفي الوقت نفسه، وصلت الأسعار في السوق الفورية لأقل من ذلك بكثير، حيث بلغت تكلفة عقد التسليم ليوم الغد 14 نوفمبر، 716.6 دولار لكل ألف متر مكعب، بحسب بيانات بورصة EEX، ومتوسط سعر العقود الفورية في نوفمبر، وصل 605.8 دولار، وهو ما يقرب من 1.5 مرة أقل من متوسط سعر التسوية للعقود الآجلة في نفس الشهر، 1183 دولارا أمريكيا، وأقل بنسبة 40% تقريبا من متوسط سعر العقود الفورية في نوفمبر من العام الماضي.