القوات العراقية تقبض على ثلاثة إرهابيين في عدة محافظات

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قبضت القوات العراقية اليوم على ثلاثة إرهابيين في محافظات عدة، وبحوزتهم عبوات ناسفة وعتاد حربي.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية “واع” عن خلية الإعلام الأمني العراقي في بيان قولها:”بعمليات استباقية ومعلومات دقيقة للاستخبارات العسكرية تم نصب كمائن محكمة في محافظات كركوك والأنبار ونينوى وميسان، والقبض على 3 إرهابيين مطلوبين للقضاء وفق أحكام المادة 4 إرهاب في قضاءي الرمادي وكركوك، إضافة لضبط أكداس للعبوات الناسفة والعتاد بينها 195 صاروخاً”.

وكانت القوات العراقية قضت أول أمس بضربة جوية على 13 إرهابيا من تنظيم داعش، في محافظتي كركوك وصلاح الدين شمال ووسط البلاد.