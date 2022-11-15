“بلومبيرغ”: واشنطن تسعى لمنع تدهور العلاقات مع بكين

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ذكرت صحيفة “بلومبيرغ” أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيسعى لتمهيد الطريق لتنمية العلاقات بين واشنطن وبكين خلال لقائه نظيره الصيني شي جي بينغ على هامش قمة العشرين.

ووفقا للصحيفة، نقلا عن مسؤولين أمريكيين، فإن بايدن يسعى لمنع تدهور العلاقات مع الصين، وتقليل الأخطاء وسوء التفسير، وتنمية الشراكة الثنائية بين البلدين، من منطلق إدراكه أهمية الصين الاستراتيجية.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذا الاجتماع هو أول لقاء دبلوماسي جاد بين البلدين في السنوات الأخيرة، وبحسب المسؤولين، فإن قيام هذا اللقاء هو دليل على تخفيف حدة التوتر.

ومن المتوقع أن يعقد الرئيسان اجتماعا يستمر ساعتين، سيحضره عدد من كبار مستشاري السياسة الخارجية، كما وسيناقشون خلاله الوضع حول تايوان وأوكرانيا وكوريا الشمالية.

ووفقا للمسؤولين فإنه لن تناقش مسألة تحديد سقف أسعار النفط خلال الاجتماع.