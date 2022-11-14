6 دول أنفقت أكثر من 700 ألف دولار في فندق ترامب بواشنطن

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قالت شبكة “سي إن إن” إنّ حكومات 6 دول أجنبية، بما في ذلك السعودية وقطر والإمارات، أنفقوا أكثر من 700 ألف دولار في فندق الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب آنذاك في واشنطن خلال العامين الأولين من رئاسته، وفقاً لوثائق المحاسبة الصادرة حديثاً.

ولفتت الشبكة في مقال، إلى أنّ “الوثائق الجديدة تقدم أدلة ملموسة على الممارسة النادرة المتمثلة في إنفاق الحكومات الأجنبية الأموال مباشرة مع الشركات المملوكة لرئيس حالي، والتي يقول الديمقراطيون في لجنة الرقابة في مجلس النواب إنها تثير أسئلة جديدة حول الجهود المحتملة للتأثير على ترامب من خلال شركاته أثناء وجوده في البيت الأبيض”.

كما أوضحت أنّ الدول الست هي الصين والسعودية وقطر وتركيا وماليزيا والإمارات.

ووفق الشبكة فإنّ ” الإنفاق شمل في السجلات أكثر من 250 ألف دولار من قبل ماليزيا، وأكثر من 280 ألف دولار من قبل قطر، وأكثر من 90 ألف دولار للسعوديين، وأكثر من 74 ألف دولار من قبل الإمارات”.

بالإضافة إلى ذلك، أنفقت جماعات الضغط والشركات الأخرى التي لها صلات بحكومات أجنبية عشرات الآلاف من الأموال الإضافية في ممتلكات ترامب في واشنطن.

في الوقت نفسه، بينت الشبكة أنّه “لا يوجد دليل على أن الإنفاق الخارجي في فندق ترامب أثر بشكل مباشر على سياسة الولايات المتحدة، لكن العديد من الإقامات في الفندق تزامنت مع أحداث مهمة في السياسة الخارجية، بما في ذلك اجتماعات بين ترامب وقادة أجانب آخرين وحصار قطر عام 2017”.