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لكل ضحية من ضحايا اسطنبول قصة مختلفة.. صور أب وطفلته تجتاح مواقع التواصل!

14
NOVEMBER
2022
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كشفت وسائل إعلام تركية عن هوية قتلى التفجير الإرهابي الذي استهدف شارع تقسيم في اسطنبول.
 
وأعلن وزير الداخلية سليمان صويلو عن أسماء القتلى، حيث قال: "لدينا 6 شهداء لكل منهم قصة مختلفة. أرزو أوزسوي، ولدت عام 1984 وابنتها يامور أوسار ولدت عام 2007، يوسف ميدان، ولد عام 1988، وطفلته إيكرين ميدان، ولدت عام 2013، آدم توبكارا، من مواليد عام 1982 وزوجته مقديس توبكارا ولدت عام 1985".
 
كما صرحت وزيرة الأسرة والخدمات الاجتماعية دريا يانيك، بأن يوسف ميدان، أحد المتوفين، كان موظفا في الوزارة. وقال بيرنز: "فقدنا زميلنا يوسف ميدان وابنته إيكرين. تعازي لعائلته وأقاربه وزملائه".
 
وفي وقت سابق، قال وزير الداخلية التركي إن القوات الأمنية اعتقلت الشخص الذي وضع القنبلة في شارع الاستقلال باسطنبول وهي امرأة، ما أدى للانفجار الذي أودى بحياة 6 أشخاص وإصابة 82.
 
ونشرت وسائل إعلام تركية فيديو للحظة اعتقال المتورطة في وضع القنبلة داخل منزلها. كما أعلن وزير العدل التركي بكير بوزداغ، اليوم الاثنين، عن اعتقال 46 شخصا يشتبه بعلاقتهم بالتفجير.
روسيا اليوم
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