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شاهد.. صور للمرأة المشتبه بها في تفجير شارع الاستقلال بإسطنبول

14
NOVEMBER
2022
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نشرت أجهزة الأمن التركية صورًا لامرأة يُشتبه بوقوفها وراء التفجير الذي وقع أمس الأحد في شارع الاستقلال وسط إسطنبول، وقد حصلت الجزيرة على نسخ منها من زوايا مختلفة.
 
وأشار مراسل الجزيرة عمر الحاج إلى أن المعلومات التي كشفت عنها السلطات التركية حتى الساعة تشير إلى أن التفجير وقع بقنبلة كانت داخل كيس، أو حقيبة تُركت في المكان، وقد خلف 4 قتلى وعشرات الجرحى.
 
وأوضح أن المعلومات التي كشفت عنها خلية الأزمة التي يشارك فيها وزير العدل التركي بكير بوزداغ أفادت بأن المرأة المُشتبه بها رُصدت وهي تجلس لمدة 45 دقيقة على مقربة من موقع التفجير، ثم غادرت قبل دقيقة واحدة من الانفجار.
 
ولذلك تشير الاستنتاجات الأولية إلى أن المرأة لم تفجّر نفسها، وأن التفجير وقع إما بجهاز تفجير ذاتي، وإما عن بُعد.
 
صورة لامرأة يشتبه بأنها تقف وراء تفجير شارع الاستقلال المصدر: شاشة الجزيرة
المعلومات الأولية تشير إلى أن المشتبه بها تركت القنبلة في حقيبة وانصرفت (الجزيرة)
 
 
 
 
الجزيرة
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