مستشار وزير الزراعة المصري: القطاع الزراعي هو الأكثر تضررا من التغيرات المناخية

وقال الخبير الزراعي “تعرضنا لمشكلات في الكثير من المحاصيل الزراعية مثل المانجو والزيتون، وأحيانا محاصيل الخضار والفاكهة”، مستذكرا ما شهدته إنتاجية بساتين الزيتون من انخفاض ملحوظ في النصف الأول من عام 2021، حيث هبط الإنتاج إلى حوالي 60-80% من حجمه الطبيعي، خلال موسم الحصاد ذاك العام بسبب تغير المناخ ورياح الخماسين الدافئة.

ويُذكر أن الارتفاع في درجات الحرارة تسبب بشكل غير مسبوق، إلى نقص إنتاج محصول المانجو في مصر لعام2021، بنسبة تتراوح ما بين 20-25% بسبب موجة الحر التي شهدتها مصر خلال أبريل/ نيسان الماضي.

وشدد فهيم على ضرورة تكامل كل من مفهوم التكيف والتخفيف معا، شارحا أن “التخفيف سيأتي من الدول المسببة للضرر بشكل أساسي وهذا ما سيقلل التداعيات السلبية على قطاع الزراعة، أما التكيف فسيتمثل في تمويل وإقامة برامج ومشروعات ترتبط بشكل أساسي مع قطاع الزراعة”.

واختتم مستشار وزير الزراعة بالقول إن التكيف سيأتي من خلال استنباط أصناف ومحاصيل قصيرة العمر مبكرة النضج متحملة للإجهاد، فضلا عن إعادة تغيير الخريطة الزراعية في مصر، مؤكدا “تحتاج مصر لدعم وتمويل، ولا يمكن الاعتماد على موازنة الدولة للحصول عليه”.

وانطلقت في السادس من نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري بمدينة شرم الشيخ المصرية، فعاليات الدورة 27 لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ (كوب 27)، وتتواصل، حتى يوم 18 من الشهر الجاري، بمشاركة رؤساء وقادة من مختلف دول العالم.