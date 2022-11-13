الهند تعتزم مضاعفة حجم التجارة مع روسيا

A + A -

كشفت وسائل إعلام هندية، الأحد، أن نيودلهي تعتزم مضاعفة حجم التبادل التجاري مع موسكو، وذلك باستخدام العملة الوطنية، الروبية.

وذكرت صحيفة “إنديان إكسبريس” نقلاً عن نتائج اجتماع رفيع المستوى عقد في أيلول الماضي، حصول زيادة في حجم التجارة بين البلدين بشكل رئيسي على خلفية الزيادة الحادة في واردات الهند من النفط الروسي.

وبحسب الصحيفة، كانت الهند تستورد في السابق أقل من 1% من إجمالي نفطها الخام من روسيا وزادت خلال الأشهر الأخيرة حوالي 22% من إجمالي طلبها من روسيا، حيث أصبحت روسيا بذلك أكبر مورد للنفط للهند في شهر تشرين الأول متجاوزة المملكة العربية السعودية والعراق.

وأشارت وزارة التجارة الهندية إلى أنها مستعدة لدعم مبادرة العمل بالعمليات الوطنية وهي على ثقة بأن التجارة بين الهند وروسيا ستتضاعف في المستقبل المنظور وسيتم تحفيز ذلك بشكل أكبر عن طريق استخدام الروبية الهندية للتسويات التجارية.