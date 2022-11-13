قوات الاحتلال الاسرائيلي تعتقل عدداً من الفلسطينيين.. ومستوطنون يقتحمون الأقصى

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اعتقلت قوات العدو الإسرائيلي، الأحد، 7 فلسطينيين في مناطق متفرقة في الضفة الغربية، بزعم أنهم “مطلوبين أمنياً”.

وأفادت مصادر محلية بأنّ قوات العدو اعتقلت محمد طارق حمامرة (17 عاماً)، وأحمد رائد زكي زعول (18 عاماً)، وعز الدين محمد زعول (19 عاماً) من قرية حوسان غرب بيت لحم.

وفي الخليل، اعتقلت قوات العدو الشابين كنعان جمال الطل، وعاصف علي سويلم، خلال اقتحامها لبلدة الظاهرية جنوب المدينة.

كما طاولت الاعتقالات، الشاب محمد ياسر دعنا من القدس، والأسير المحرر بكر أبو عبيد من جنين وهو أحد كوادر حركة الجهاد الإسلامي من بلدة عرابة قضاء جنين.

كذلك، اقتحمت قوات العدو الإسرائيلي بلدة العيسوية، ونفّذت حملة اعتقالات واسعة بحق عددٍ من الشبان الفلسطينيين فيها.

إلى ذلك، اقتحم مستوطنون، صباح اليوم، المسجد الأقصى، من باب المغاربة، بحماية مشددة من قوات العدو الإسرائيلي.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس إنّ “عشرات المستوطنين اقتحموا منذ الصباح، المسجد الأقصى، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته”. وأشارت إلى أنّ “المستوطنين أدوا طقوساً تلمودية في المنطقة الشرقية من المسجد، وسط حراسة مشددة من شرطة العدو”.