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مجموعة العشرين تطلق “صندوق مكافحة الأوبئة”

13
NOVEMBER
2022
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وافقت دول مجموعة العشرين G20 على إنشاء صندوق لمكافحة الأوبئة على غرار صندوق النقد الدولي، وذلك على الرغم من الخلافات الجيوسياسية بينها.

وقال وزير الصحة الإندونيسي بودي جونادي صادكين، في مؤتمر صحافي عقب الاجتماع الثاني لوزراء المال والصحة لدول مجموعة العشرين: “انتهت عملية إنشاء صندوق بهدف مساعدة الشركات الصغيرة، والدول المتوسطة والنامية على شراء اللقاحات والأدوية أثناء تفشي الأمراض المعدّية”.

وأضاف في المؤتمر الذي عُقد أمس السبت في جزيرة بالي: “يتم اتخاذ جميع قرارات مجموعة العشرين حصريا بالإجماع. انظروا، من الصعب للغاية التوصل إلى إجماع في الوضع الجيوسياسي الحالي. إلا أنه وفي هذا الوضع الجيوسياسي، تمكّنا من التوصل إلى توافق حول إنشاء صندوق، وهذا هو الشيء الأهم”.

وقال صادكين: “مثلما تم إنشاء صندوق النقد الدولي، الذي يساعد البلدان خلال الأزمات الاقتصادية والمالية، في نهاية الحرب العالمية الثانية، فقد أنشأنا صندوق الأوبئة لمساعدة البلدان في مكافحة الأوبئة مثل وباء COVID-19”. وأعلن أن حفل افتتاح صندوق مكافحة الأوبئة سيقام في بالي اليوم.

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