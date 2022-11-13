نصر حاسم لاستمرارية رئاسة جو بايدن...الديموقراطيون يحتفظون بسيطرتهم على مجلس الشيوخ الأميركي

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فاز الحزب الديموقراطي بالمقعد الذي كان يحتاج إليه للاحتفاظ بالسيطرة على مجلس الشيوخ، وهو "نصر حاسم" لاستمرارية رئاسة جو بايدن، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية.



وبعد أربعة أيام على انتخابات منتصف الولاية "التي خيبت آمال الجمهوريين"، أعلِن فوز السناتورة الديموقراطية كاثرين كورتيز ماستو في ولاية نيفادا على آدم لاكسالت المرشح المدعوم من الرئيس السابق دونالد ترامب، وفقا لقنوات تلفزيونية أميركية.



وبإعادة انتخابها، يرتفع عدد الديموقراطيّين المُنتخبين في مجلس الشيوخ إلى 50 من أصل 100، ما يسمح لحزب بايدن بالسيطرة على هذا المجلس، باعتبار أنّ الصوت المُرجِّح يعود إلى نائبة الرئيس كامالا هاريس.



ولا يزال بإمكان الديموقراطيين الفوز بمقعد في ولاية جورجيا، حيث ستُنظّم جولة ثانية في 6 كانون الأول.