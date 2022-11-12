إستئناف حركة مرور السيارات في جسر القرم قبل الموعد المخطط

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أفادت وزارة النقل الروسية باستئناف حركة مرور السيارات في جسر القرم التي توقفت في الساعة 4:00 صباح اليوم السبت بسبب أعمال الإصلاح.

وجاء في بيان صدر عن الوزارة ونشر في صفحتها على “تلغرام”: “اليوم في الساعة 14:30 بعد الظهر، أي قبل ساعة ونصف ساعة من الموعد المخطط، تم استئناف حركة مرور السيارات والحافلات في جسر القرم، التي توقفت سابقا بسبب إجراء أعمال الإصلاح”.

ودققت الوزارة أن حركة المرور في جسر القرم مسموح بها الآن للسيارات والحافلات فقط. أما حركة مرور الشاحنات الثقيلة فلن تستأنف قبل بداية كانون الأول القادم.