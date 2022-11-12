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درجات الحرارة في موسكو تسجل مستويات قياسية في مثل هذا الوقت من السنة

12
NOVEMBER
2022
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فاد كبير الخبراء بمركز “فوبوس” للأرصاد الجوية في موسكو، ميخائيل ليوس، أنه تم اليوم السبت في موسكو تسجيل مستوى قياسي لدرجة الحرارة في تاريخ 12 نوفمبر.

وقال ليوس في حديث لوكالة “نوفوستي”: “حتى الساعة 10:00 صباح اليوم السبت بلغت درجة حرارة الهواء في محطة الطقس الأساسية بموسكو الواقعة في أراضي معرض إنجازات الاقتصاد الوطني، 9,6 درجة مئوية، وهي أعلى بنسبة 0,3 درجة مما كانت عليه في مثل هذا اليوم من عام 2010”.

وأضاف في الوقت ذاته أن درجة حرارة الهواء في العاصمة الروسية قد تصل اليوم إلى 12 درجة، مذكر أنه تم إعلان المستوى الأصفر من خطر الطقس في المدينة بسبب الرياح القوية.

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