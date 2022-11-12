شولتس: ميركل لا تزال تقدم المشورة لي

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أكدَّ المستشار الألماني أولاف شولتس أنه لا يزال يتلقى بانتظام المشورة من المستشارة السابقة أنجيلا ميركل التي شغلت المنصب من عام 2005 إلى 2021.

وقال شولتس: “أولاً وقبل كل شيء، لقد عرفنا بعضنا البعض لفترة طويلة وعملنا دائماً بشكل جيد معاً، على الرغم من انتمائنا لأحزاب مختلفة”.

وأشار إلى أنه يتشاور مع العديد من الأشخاص “خارج نطاق الحزب الحاكم”، مضيفاً أنه لا يشعر بالوحدة في منصبه.

ولطالما عبَّر شولتس عن تأييده لسياسات ميركل، حيث دافع عن سياسة “التعايش السلمي” التي انتهجتها ميركل حيال روسيا، كما أيد قرارها معارضة انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي عام 2008.

وانتخب البرلمان الألماني شولتس مستشاراً لألمانيا بإجمالي 707 أصوات، ليكون رابع مستشار لألمانيا من الحزب الاشتراكي بعد فيلي برانت وهيلموت شميت وغيرهارد شرودر.