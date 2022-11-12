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بالصور- تسريب صور من "بروفة" زفاف ابنة ترمب

12
NOVEMBER
2022
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تتواصل التجهيزات لحفل زفاف تيفاني ترمب في منتجع والدها الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب في "Mar-a-Lago" بفلوريدا، على قدم وساق.

ونشرت صحيفة "ديلي ميل" مجموعة من الصور للحفل الذي أقيم ليلة الجمعة، حيث ظهر الرئيس السابق مرتديا قميصاً أبيض اللون وبدلة زرقاء، وكان يحيي الضيوف ويقف إلى جانب زوجته الحالية ميلانيا، التي كانت ترتدي فستانا أصفر، وزوجته السابقة مارلا مابلز، والدة العروس تيفاني (ابنة دونالد ترمب الصغرى) التي كانت ترتدي زيا باللون الفيروزي.

وارتدت تيفاني (29 عاماً)، فستاناً أبيض اللون، وكان إلى جانبها العريس العربي الأصل (من لبنان) مايكل شربل بولس (25 عاماً)، الذي كان يرتدي بدلة رمادية مع ربطة عنق وردية.


وأظهرت الصور لحظة مؤثرة قبل موعد الزفاف الرسمي في العقار الرائع الموجود في بالم بيتش بفلوريدا، حيث من المتوقع أن يستقبل 250 ضيفاً.

وتزامن الحفل مع تقارير عن أمطار كثيفة نتيجة إعصار نيكول قد تفسد الأجواء، لكن عائلتي ترمب وبولس قررتا الإستفادة بسرعة من الطقس المشمس من أجل بروفة الزفاف.

وظهرت في الصور ابنة ترمب الكبرى إيفانكا (41 عاماً) ، وزوجها جاريد، وابنه إريك (38 عاماً)، بالإضافة إلى زوجته لارا، وجد العروس ستانلي إدوارد مابلز، ووالدا العريس مسعد وسارة بولس.

وكان من المقرر أن يصل ما لا يقل عن 500 ضيف من جميع أنحاء العالم إلى فلوريدا لحضور حفل الزفاف، لكن العاصفة تسببت بإغلاق مطار بالم بيتش الدولي في فلوريدا اعتباراً من يوم الأربعاء، مع إلغاء جميع الرحلات الجوية.

روسيا اليوم

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