living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

مع اقتراب الشتاء القارس.. هل تذهب أوكرانيا لطاولة المباحثات؟

12
NOVEMBER
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

ذكرت تقارير غربية عن اقتراب التوصل لمفاوضات حقيقة بين روسيا وأوكرانيا مع اقتراب الشتاء القارس الذي سيكون حافز لبدء تلك المفاوضات، بدورها، أعلنت روسيا موقفها من استئناف المفاوضات مع أوكرانيا، ووضعت شرطا رئيسيا مقابل عودتها إلى طاولة المحادثات.

من جانبها اعتبرت واشنطن تلك الخطوة فرصة سانحة للانخراط في مستويات عُليا من التواصل مع الروس، لاسيما مع تصاعد المعارك على جبهات دونيتسك شرقي أوكرانيا، وانسحاب الجيش الروسي من خيرسون جنوبا، فهل ستكون نهاية وقف الرصاص وشيكة؟

المعادلة على الأرض

قال نائب وزير الخارجية الروسي أندريه رودنكو إن بلاده ليست لديها شروط مسبقة لإجراء مفاوضات مع أوكرانيا، لكن يتوجب على كييف "إبداء حسن النية ولا توجد شروط مسبقة من جانبنا، باستثناء الشرط الرئيسي: أن تظهر أوكرانيا حسن النية"، وفق تعبيره، ودون أن يوضح الإجراءات التي تثبت حسن نية كييف تجاه المفاوضات.

وهنا يقول الأكاديمي الروسي في السياسة الدولية ديميتري فيكتوروفيتش، إن موسكو دائمًا منفتحة على المفاوضات والدليل دورها في اتفاق الحبوب و4 جولات سابقة من المحادثات التي افشلتها كييف نتيجة الدعم الغربي والأميركي السخي.
وأوضح فيكتوروفيتش، خلال تصريحات لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن الجميع خاسر من استمرار تلك المعارك.

الغرب يسعى لوقف نزيف الاقتصاد وارتفاع الأسعار وتكلفة دعم أوكرانيا بالسلاح.
واشنطن ترى أن الوقت مناسب للغاية في ظل التقدم الأوكراني ميدانيًا بالأخص في الجنوب وهو ما يعطى بحسب الرؤية الأميركية زخمًا لموقف أوكرانيا فب المباحثات.
روسيا بالفعل تسعى للتهدئة نظرًا لتكلفة الحرب والاقتصاد أيضًا حيث فرضت على موسكو أكبر مجموعة عقوبات في تاريخها حتى أضرت أصحابها بجانب موسكو (الغرب وواشنطن).
في المقابل، يبدو أن كييف تتجه إلى تقديم بعض التنازلات عن الشروط التي طرحتها سابقا نتيجة فقدان الهجوم البري الأوكراني زخمه مع الانتخابات الأميركية وما تفرزه من تقدم للجمهوريين بخلاف فقدانها للطاقة.
وتوقع فيكتوروفيتش، الانخراط في مباحثات حتى لو وقف مؤقت لوقف إطلاق النار وتجميد الصراع لفترة الشتاء على الأقل، وانتظار استكمال تدريب جنود الاحتياط وتعويض النقص في الأسلحة والعتاد.
أميركا وروسيا

مستشار الأمن القومي الأميركي، أكد أن الفرصة سنحت للانخراط في التواصل على مستويات عليا مع الروس من أجل خفض المخاطر وتقليص فرص أي استخدام محتمل للأسلحة النووية، وتوضيح عواقب استخدامها، مؤكدا بذل جهود كبيرة خلال الأشهر الماضية لخفض أسعار الطاقة.

ومع التأكيدات الروسية على الانفتاح على أميركا يقول الأكاديمي الروسي في جامعة "الصداقة بين الشعوب" بموسكو، ديميتري بريجع، إن الإدارة الأميركية خلال الفترة القادمة سيكون أمامها العديد من العثرات في الملف الأوكراني مما يدفع كييف لتفاوض ولذلك لعدة أسباب.

الوضع الداخلي الأميركي لا يسمح لبايدن بإطالة أمد المعارك في أوكرانيا واستمرار الدعم لكييف.
قدوم الجهوريين يضغط على بايدن لفتح سيناريوهات مختلفة مع موسكو بدلًا من الصدام المباشر كما كان الأشهر الماضية.
الحزب الجمهوري غير راضي على الدعم العسكري السخي لكييف وعدم وقف نزيف الاقتصاد الداخلي والبطالة والتضخم.
وأوضح الأكاديمي الروسي في جامعة "الصداقة بين الشعوب"، خلال تصريحاته لموقع "سكاي نيوز عربية"، إن المفاوضات ستكون قريبة حتى لو أفرزت عن إيقاف موقت لإطلاق النار سيكون مكسب لجميع الأطراف، وهذا ما ستسعى إليه أوروبا وواشنطن مع كييف الفترة القادمة.
أوكرانيا وخططها

في معسكر كييف قال أمين مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني أوليكسي دانيلوف إن الشرط الأساسي للرئيس فولوديمير زيلينسكي للتفاوض مع روسيا هو استعادة وحدة الأراضي الأوكرانية بالكامل.

يقول الأكاديمي المختص بالشؤون الدولية من كييف محمد البابا، أن الدعم الغربي سيبقى مستمر لعدة أسباب.

الجيش الاوكراني يحقق انتصارات سيبقى الدعم العسكري الغربي لأوكرانيا.
أوكرانيا اثبتت أنها تستحق هذا الدعم الذي اعطى ثماره، بالأمس حررت كييف وبعدها خاركيف وايزيوم وليمان واليوم مدينة خيرسون.
روسيا خسرت وجودها في اهم المدن الأوكرانية بسبب هذا الدعم المستمر أكدت عليه قيادات من الحزب الجمهوري أيضًا في أميركا.
وعن إجبار كييف، قال محمد البابا، خلال تصريحاته لموقع "سكاي نيوز عربية"، الجانب الأوكراني لا يزال على موقفه وهو أنه قبل خروج الجيش الروسي من الأراضي الأوكرانية لن يتم اي تفاوض، وأوكرانيا اليوم هي في موقف قوي بعد الانتصارات التي حققها الجيش الأوكراني.

Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout