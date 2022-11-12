النتائج الأولية لانتخابات الكونغرس: تفوق «جمهوري» في مجلس الشيوخ بفارق مقعد وحيد

A + A -

أفادت وكالة “أسوشياتد برس”، أمس، بأن نتائج الانتخابات النصفية للكونغرس، تشير إلى أنّ الجمهوريين حصلوا كنتيجةٍ غير نهائية حتى الآن، على 49 مقعداً محسوماً في مجلس الشيوخ الأميركي مقابل 48 مقعداً محسوماً للديمقراطيين.

وأضافت الوكالة أن المنافسة الانتخابية باتت تتركز حالياً في 3 ولايات يشغل مقاعدها حالياً الديمقراطيون، وهي جورجيا ونيفادا وأريزونا، في ظل تقارب الأرقام حتى اللحظة.

ويحتاج الجمهوريون إلى الفوز في نيفادا، كونها الضمانة للأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ.

وعن انتخابات مجلس النواب، فإن الحصيلة الحالية بلغت 211 مقعداً للجمهوريين و198 مقعداً للديمقراطيين، بحسب أرقام نشرتها شبكة “سي إن إن”.

وبذلك، باتت سيطرة الجمهوريين على مجلس النواب مؤكدة، علماً أن الرئيس جو بايدن أقر بذلك حين تعهد بالعمل مع المعارضة الجمهورية.

وبحسب مراقبين، فإن السيطرة الجمهورية ستكون بأغلبية ضعيفة، حيث تقدّر “إن بي سي نيوز” أنّ الأغلبية ستكون بفارق 5 مقاعد، ذلك أن مقاعد المجلس ستكون موزّعة بين 220 للجمهوريين و215 للديمقراطيين، بينما تضيف مصادر أخرى، مقعداً إضافياً إلى الجمهوريين.