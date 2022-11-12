روسيا تفرض عقوبات على 200 أميركي

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، إضافة 200 مواطنا أميركيا إلى قائمة حظر دخول البلاد، وذلك رداً على العقوبات الأميركية المفروضة على المواطنين والمسؤولين الروس.

وجاء في بيان نشر على موقع الوزارة أنه “رداً على جميع العقوبات الشخصية الجديدة التي تفرضها باستمرار إدارة بايدن، ليس فقط ضد المسؤولين الروس وممثلي دوائر الأعمال والشخصيات العامة والثقافية، ولكن ضدّ من لا يفيدون واشنطن لسبب أو لآخر، وعلى أساس مبدأ المعاملة بالمثل، يُحظر دخول 200 مواطن أميركي إلى روسيا”.

وأضاف البيان أن “من بين هؤلاء الأشخاص ممثلون للسلطات ومشرعون، بالإضافة إلى أقاربهم، ورؤساء شركات ومؤسسات في المجمع الصناعي العسكري، وخبراء وجماعات الضغط، المشاركين في الترويج للحملة المعادية للروس ودعم النظام في كييف”.

وكان السفير الروسي لدى الولايات المتحدة، أناتولي أنطونوف، قد وصف القرار الأميركي بإعفاء التحويلات المالية الضرورية لعمل البعثات الدبلوماسية أو القنصلية الروسية من العقوبات بأنه خطوة في الاتجاه الصحيح، وأعرب عن أمله في أنه لن تمنع البنوك الأميركية تحويل الأموال بعد الآن.

وقال أنطونوف للصحفيين إنه “بشكل عام، نعتبر قرار الإدارة الأميركية برفع القيود المالية عن البعثات الدبلوماسية الروسية قراراً متأخراً ولكنه خطوة في الاتجاه الصحيح”، متوقعاً “أن تدرك البنوك الإشارة بشكل صحيح وتتوقف عن منع المعاملات الضرورية للحفاظ على الأداء الطبيعي للبعثات الخارجية الروسية”.

وأضاف السفير أن الأمر تطلب الكثير من العمل لتوجيه واشنطن إلى فهم أن العقوبات تلحق ضرراً كبيرا بالدبلوماسيين الروس في جميع أنحاء العالم.

وأصدرت وزارة الخزانة الأميركية ترخيصاً عاماً يسمح للأميركيين بالدخول في معاملات ضرورية للأعمال الرسمية للبعثات الدبلوماسية أو القنصلية الروسية.

يشار إلى أن سفير روسيا لدى الولايات المتحدة قال مؤخراً إنّ الحوار الروسي الأميركي تدنى إلى مستوى غير مسبوق، وتحدث عن مضايقات رسمية وغير رسمية تتعرض له بعثة بلاده الدبلوماسية.