شولتز وزيلينسكي يدعوان لتمديد صفقة تصدير الحبوب الأوكرانية

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دعا المستشار الألماني أولاف شولتز والرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إلى تمديد صفقة تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود، التي ينتهي سريانها يوم 19 نوفمبر.

وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفين هيبيشترايت للصحفيين، في أعقاب الاتصال الهاتفي بين الزعيمين، يوم الجمعة، أن "المستشار الألماني ورئيس أوكرانيا دعيا إلى تمديد سريان صفقة الحبوب برعاية الأمم المتحدة لما بعد 19 نوفمبر، ما يساعد في تحسين الوضع الغذائي في العالم".

وبحث شولتز وزيلينسكي "الأوضاع العسكرية والسياسية والوضع الإنساني في أوكرانيا عشية قمة مجموعة العشرين".

وأضاف المتحدث أن زيلينسكي أطلع شولتز على آخر التطورات، بينما أكد المستشار الألماني استمرار دعم برلين لكييف، "آخذا بعين الاعتبار الأولويات الراهنة في مجال البنية التحتية للطاقة والدفاع الجوي".

وبحث الجانبان "إجراءات محددة لتعزيز البنية التحتية الأوكرانية للطاقة"، واتفقا على مواصلة الاتصالات وتبادل الآراء.

يذكر أن صفقة تصدير الحبوب التي اتفقت عليها روسيا والأمم المتحدة وتركيا وأوكرانيا في يوليو الماضي، تقضي بتصدير الحبوب الأوكرانية عبر ممر آمن في البحر الأسود مع تفتيش كل السفن في إسطنبول، إضافة إلى الضمانات بشأن تصدير المنتجات الزراعية والأسمدة الروسية إلى السوق العالمية.