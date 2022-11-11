living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

شولتز وزيلينسكي يدعوان لتمديد صفقة تصدير الحبوب الأوكرانية

11
NOVEMBER
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

دعا المستشار الألماني أولاف شولتز والرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إلى تمديد صفقة تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود، التي ينتهي سريانها يوم 19 نوفمبر.

وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفين هيبيشترايت للصحفيين، في أعقاب الاتصال الهاتفي بين الزعيمين، يوم الجمعة، أن "المستشار الألماني ورئيس أوكرانيا دعيا إلى تمديد سريان صفقة الحبوب برعاية الأمم المتحدة لما بعد 19 نوفمبر، ما يساعد في تحسين الوضع الغذائي في العالم".

وبحث شولتز وزيلينسكي "الأوضاع العسكرية والسياسية والوضع الإنساني في أوكرانيا عشية قمة مجموعة العشرين".

وأضاف المتحدث أن زيلينسكي أطلع شولتز على آخر التطورات، بينما أكد المستشار الألماني استمرار دعم برلين لكييف، "آخذا بعين الاعتبار الأولويات الراهنة في مجال البنية التحتية للطاقة والدفاع الجوي".

وبحث الجانبان "إجراءات محددة لتعزيز البنية التحتية الأوكرانية للطاقة"، واتفقا على مواصلة الاتصالات وتبادل الآراء.

يذكر أن صفقة تصدير الحبوب التي اتفقت عليها روسيا والأمم المتحدة وتركيا وأوكرانيا في يوليو الماضي، تقضي بتصدير الحبوب الأوكرانية عبر ممر آمن في البحر الأسود مع تفتيش كل السفن في إسطنبول، إضافة إلى الضمانات بشأن تصدير المنتجات الزراعية والأسمدة الروسية إلى السوق العالمية.

روسيا اليوم
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout