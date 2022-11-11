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ماكرون يسأل... وماسك يردّ: سنتخذ التدابير!

11
NOVEMBER
2022
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بعد أن وجّه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سؤالاً إلى مالك "تويتر" الجديد، إيلون ماسك، حول ما إذا كان العصفور الأزرق سيحمي الصغار، جاء الردّ من الملياردير الأميركي.

فقد أكد ماسك، اليوم الجمعة موافقته على الدعوة التي وجهها إليه الرئيس الفرنسي للمشاركة في جهود حماية الأطفال عبر الإنترنت، عقب إطلاق "مختبر" معني بهذا الموضوع أمس الخميس في باريس.

وكتب ماكرون عبر "تويتر" بالإنجليزية: "إيلون ماسك، هل سيحمي الطائر الأزرق أطفالنا؟".

كما أضاف إثر إطلاق المبادرة "إلى جميع المتطوعين: انضموا إلينا".

في المقابل غرد ماسك رداً على هذه الدعوة، كاتباً بالفرنسية: "حتماً"، ومضيفاً بالإنجليزية "سنتخذ تدابير في هذا المجال".

يشار إلى أن المختبر الذي أطلقه ماكرون يضم منصات ومنظمات غير حكومية وهيئات ناظمة، مهمتها معالجة تبعات التعرض المتزايد للقصّر إلى المواد الإباحية والمضايقات والعنف عبر الإنترنت، بحسب ما أفادت فرنس برس.

وجرى إطلاق هذه المبادرة خلال اجتماع في قصر الإليزيه مع منظمات غير حكومية وممثلين عن منصات رقمية كبرى ومحركات بحث (ميتا ومايكروسوفت وغوغل وتيك توك...)، لمناسبة منتدى باريس للسلام.

كما أنها مستوحاة من نداء كرايتشيرش لمناهضة التطرف العنيف عبر الإنترنت والتي أطلقتها نيوزيلاندا وفرنسا بعد المجزرة التي أودت بحياة 51 شخصا في مسجدين بهذه المدينة النيوزيلاندية سنة 2019.

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