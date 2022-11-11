الإنتربول العراقي يستردّ أحد المتهمين من لبنان!

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أعلنت تشكيلات شرطة الانتربول في مديرية الشرطة العربية والدولية بوزارة الداخلية العراقية، عن "استرداد أحد المتهمين في ارتكاب مجزرة "سبايكر" في غرب العراق من لبنان".



وقال الانتربول العراقي، اليوم الجمعة، في بيان له إنه "بعد جهد استثنائي وتعقب استخباري تم استرداد المدعو ( ع . ي.س) المتهم بجريمة سبايكر، والمطلوب وفقاً لأحكام المادة 4 إرهاب، من الجمهورية اللبنانية"



وأضاف البيان، "ويأتي هذا الاسترداد لأحد المتهمين بتعاون وثيق من قبل وزارة الخارجية العراقية وسفارة العراق في لبنان وجهاز المخابرات الوطني العراقي بالتنسيق مع الانتربول اللبناني".

و"سبايكر" مجزرة جرت بعد أسر تنظيم "داعش" عناصر من القوات العراقية بمعسكر سبايكر، في مدينة تكريت بمحافظة صلاح الدين في الثاني عشر من حزيران 2014.



وقتل في تلك المجزرة 1700 عسكري عراقي، بعد أن "اقتادوهم إلى القصور الرئاسية في تكريت، وقاموا بقتلهم هناك، وفي مناطق أخرى رميا بالرصاص، ودفنوا بعضا منهم وهم أحياء".