كوكبة من النجوم.. قائمة منتخب الأرجنتين لكأس العالم 2022

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أعلن المدير الفني لمنتخب الأرجنتين، ليونيل سكالوني، قائمة "التانغو" لخوض غمار بطولة كأس العالم لكرة القدم، التي تستضيفها قطر خلال الفترة من 20 نوفمبر الجاري ولغاية 18 ديسمبر 2022.

وزينت قائمة منتخب الأرجنتين كوكبة من النجوم، في مقدمتهم رباعي الهجوم النجم ليونيل ميسي قائد "التانغو"، أنخيل دي ماريا، باولو ديبالا، ولاوتارو مارتينيز.

وسيلعب المنتخب الأرجنتيني ضمن المجموعة الثالثة (C) إلى جانب منتخبات كل من: السعودية، المكسيك وبولندا.

وفي ما يلي تشكيلة الأرجنتين لكأس العالم 2022:

لحراسة المرمى: إيميليانو مارتينيز (أستون فيلا)، جيرونيمو رولي (فياريال)، فرانكو أرماني (ريفير بليت).

لخط الدفاع: ناهويل مولينا (أتلتيكو مدريد)، غونزالو مونتييل (إشبيلية)، كريستيان روميرو (توتنهام)، جيرمان بيزيلا (ريال بيتيس)، نيكولاس أوتامندي (بنفيكا)، ليساندرو مارتينيز (مانشستر يونايتد)، ماركوس أكونيا (إشبيلية)، نيكولاس تاغليافيكو (أياكس أمستردام)، خوان فويث (فياريال).

لخط الوسط: رودريغو دي بول (أتلتيكو مدريد)، لينارودو بارديس (باريس سان جيرمان)، ماك أليستر (برايتون)، غوديو رودريغيز (ريال بيتيس)، إنزو فيرنانديز (بنفيكا)، إكسيكيل بالاسيوس (ريفير بليت)، نيكولاس غونزاليس (فيورنتينا).

لخط الهجوم: ليونيل ميسي (باريس سان جيرمان)، لاوتارو مارتينيز (إنتر ميلان)، أنخيل دي ماريا (يوفنتوس)، جوليان ألفاريز (مانشستر سيتي)، خواكين كوريا (إنتر ميلان)، باولا ديبالا (روما).

ويعتبر المنتخب الأرجنتيني أحد أبرز المرشحين للفوز بلقب بطل النسخة الـ22 من بطولة كاس العالم لكرة القدم، وذلك للمرة الثالثة في تاريخه بعد عامي (1978 و1986)، حتى أن شركة "EA Sports" المصممة للعبة "فيفا" الشهيرة، توقعت فوز "التانغو" بمونديال قطر.

وأجرت شركة "EA Sports" تجربة محاكاة لمباريات البطولة الـ64 من مرحلة المجموعات إلى النهائي، باستخدام لعبة "FIFA 23"، ووفقا للتجربة، فقد فاز المنتخب الأرجنتيني بلقب بطل مونديال قطر 2022، على حساب غريمه التقليدي والأزلي البرازيلي إثر تغلبه عليه بهدف وحيد، وتوج قائده النجم ليونيل ميسي بجائزتي الحذاء الذهبي والكرة الذهبية كأفضل هداف وأفضل لاعب في البطولة.

والمثير للانتباه، أن شبكة "ESPN" الأمريكية، قالت إن الطريقة التي استخدمت هذه المرة في اللعبة هي نفسها التي استخدمت قبل نسخ 2010 و2014 و2018 وتوقعت الفائز بشكل صحيح.

وقبل ذلك، توقع جهاز حاسوب عملاق أن يجمع نهائي النسخة الـ22 لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، بين منتخبي الأرجنتين والبرتغال، يوم 18 ديسمبر المقبل، على استاد "لوسيل" في قطر، وينتهي بفوز الأخير أيضا، بركلات الترجيح.

واستند الحاسوب إلى إحصائيات اللاعبين من لعبة "FIFA" بالإضافة إلى عينة من 192 مباراة في دور المجموعات، و64 مباراة من مراحل خروج المغلوب، لُعبت خلال نهائيات كأس العالم بين 2006 و2018.