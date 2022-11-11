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بعد 3 عقود.. القبض على "المليونير القاتل"

11
NOVEMBER
2022
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ألقت الشرطة في جنوب الصين القبض على مشتبه به في جريمة قتل أصبح مليونيرا خلال السنوات التسع والعشرين التي كان فارا فيها، على ما أفادت وسائل إعلام صينية الجمعة.
 
وذكرت صحيفة "بكين يوث دايلي" أنّ المشتبه به الملقّب بـ"شونغ" كان مطلوبا للقضاء بسبب قتله رجلاً طعناً خلال مشاجرة عام 1993.
 
واجتاز عناصر من شرطة مدينة شيانغيانغ في مقاطعة هوباي وسط الصين أكثر من 1200 كيلومتر للوصول إلى مدينة هويزو في مقاطعة غوانغدونغ واعتقال "شونغ".
 
وأشار تقرير مصوّر إلى أنّ عناصر الشرطة تمكّنوا من إخراج "شونغ" من منزله حيث يسكن مع والدته المسنّة عبر انتحالهم صفة عمال صحيين يكافحون جائحة كوفيد-19.
 
وتشهد مقاطعة غوانغدونغ ارتفاعاً تصاعدياً للإصابات بكوفيد-19، فيما تُعدّ عاصمتها غوانغجو بؤرة للفيروس.
 
وأوضح التقرير أنّ "شونغ" تحوّل خلال العقود التي تلت الجريمة المزعومة من عامل عادي إلى مليونير يعيش في شقة فارهة، من دون التطرق إلى كيفية جمعه هذه الثروة.
 
ويُسمَع في التقرير أحد عناصر الشرطة يقول لـ"شونغ" خارج الشقة: "أصبحت على علم الآن لماذا أتينا من أجلك. حان الوقت لتلقى عقابك".
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