living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

بين مؤيد ومعارض.. ترامب متردد بشأن إعلانه الترشح للرئاسة

11
NOVEMBER
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
يواجه قرار إعلان دونالد ترامب الترشح للانتخابات الرئاسية الأميركية 2024، اعتراضا من جانب فريق من مستشاري الرئيس السابق، في حين يضغط سياسيون عليه للقيام بذلك.
 
واقترحت مجموعة من السياسيين المقربين لترامب على الرئيس السابق، تأجيل موقفه من الترشح للانتخابات الرئاسية 2024، إلى ما بعد جولة الإعادة بمجلس الشيوخ في جورجيا في ديسمبر، حسبما نقلت صحيفة "الغارديان" البريطانية عن مصادر وصفتها بـ"المطلعة".
 
وتعرض ترامب لضربة قوية بعد الأداء المخيب للآمال من المرشحين اليمينيين الذين أيدهم في انتخابات التجديد النصفي، وخصوصا مع هزيمة المرشح الجمهوري محمد أوز في ولاية بنسلفانيا، وهو ما جعل عدم اليقين يخيم على الحزب الذي سيسيطر على مجلس الشيوخ.
 
ووفق المصادر التي تحدثت للصحيفة البريطانية، فإن ترامب متردد بشأن الإعلان عن حملته الرئاسية لعام 2024 الأسبوع المقبل كما كان قد خطط لذلك.
 
توجيهات متباينة
 
ذكرت المصادر لـ"الغارديان" أن كبار موظفي ترامب ضغطوا عليه بشدة للإعلان عن حملته الأخيرة في البيت الأبيض كما هو مخطط لها الثلاثاء، كي يتجنب الظهور على أنه ضعيف ومتأثر بنتائج الانتخابات النصفية.
 
أكد الموظفون لترامب أنه لن يجني أي فائدة في حال الانتظار لجولة الإعادة بمجلس الشيوخ، حيث يأتي مرشحه الجمهوري هيرشل والكر، خلف المرشح الديمقراطي الحالي رافائيل وارنوك.
 
أخبر الموظفون ترامب: "إذا فاز ووكر، فيمكنه الحصول على الفضل، وإذا خسر، فلن يكون مركزه مختلفا".
 
في المقابل، يحث مستشارون آخرون ترامب على التأجيل حتى جولة الإعادة بمجلس الشيوخ، ثم يقرر بعد ذلك كيفية إعلان ترشيحه بناء على كيفية توجه الأصوات في جورجيا.
 
السبب الرئيسي للتأجيل وفق المؤيدين لهذا القرار، هو أن المرشح الذي أيده ترامب ووكر خرج بحوالي 35000 صوت أقل من وارنوك في الانتخابات العامة، كما أن التأجيل سيمنح ترامب الوقت الكافي لتقييم نتائج سباقات مجلس الشيوخ في أريزونا ونيفادا التي لا تزال قريبة جدا من التكهن بها.
المجموعة التي تحث على التأجيل تخشى أن يغرق ترامب في جولة الإعادة بمجلس الشيوخ للجمهوريين كما يُعتقد على نطاق واسع أنه فعل في عام 2020، عندما ركز على شكاواه بشأن التزوير بدلا من مساعدة المرشحين الجمهوريين.
 
من بين الذين يسعون إلى التأجيل مستشار ترامب منذ فترة طويلة جيسون ميلر، الذي لا يزال يتمتع بنفوذ كبير، وكذلك السكرتيرة الصحفية السابقة للبيت الأبيض كايلي ماكناني.
 
قالت المصادر إنه على الرغم من إرسال بعض الدعوات للإعلان المرتقب عن الترشح، فقد يغيّر ترامب رأيه بسهولة ولا يشعر بالحاجة إلى حتى عناء توضيح ما إذا كان الحدث قد تم إلغاؤه.
 
ألقت العروض المخيبة للآمال التي قدمها بعض مرشحيه المؤيدين بظلالها على ترامب، ولم يلقي الرئيس السابق الذي كان يتحدث عادة في حفل مراجعة الانتخابات الذي عقده في منتجع مارالاغو، وتجنب التحدث إلى المراسلين المجتمعين في المكان.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout