واشنطن تسمح ببعض المعاملات الروسية المتعلقة بالطاقة حتى مايو

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قالت وزارة الخزانة الأميركية، يوم الخميس، إن الولايات المتحدة ستسمح باستمرار بعض المعاملات المتعلقة بالطاقة مع العديد من الكيانات الروسية مثل بنوك «سبيربنك» و«في.تي.بي» و«ألفا» حتى 14 مايو (أيار).



وذكرت الوزارة في إشعار على موقعها الإلكتروني أنها ستمدد ترخيصاً عاماً كان من المقرر أن ينتهي الشهر المقبل. والبنك المركزي الروسي مدرج أيضاً على القائمة، وفق ما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.



وتأتي هذه الخطوة قبل أسابيع من بدء سريان الحد الأقصى لمجموعة السبع على أسعار النفط الروسي في الخامس من ديسمبر (كانون الأول).