إرتفاع بالتضخم السنوي في مصر إلى مستويات قياسية جديدة

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يتسارع ويتواصل مؤشر التضخم في مصر ارتفاعه، منذ بداية العام الجاري 2022، بعد أن سيطرت على التضخم منذ عام 2018.

وسجل التضخم، في تشرين الأول الماضي، ارتفاعاً بلغ 2.5 % على أساس شهري، و16.3% على أساس سنوي، مقابل 7.3% في تشرين الأول من العام الماضي، وفقاً لما نشره جهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الخميس.

وبحسب الجهاز المركزي، هذا الارتفاع في الشهر الماضي أدى إلى تزايد أسعار الخضروات والألبان واللحوم والحبوب والخبز والرعاية الصحية، إذ سجل على الأساس الشهري قسم الطعام والمشروبات ارتفاعاً بنسبة 3.2% في تشرين الأول الماضي عن الشهر السابق.

كذلك، سجل قسم الملابس والأحذية ارتفاعاً بنسبة 1.8%، وقسم الرعاية الصحية 1.3%، فيما سجل قسم الثقافة والترفيه ارتفاعاً بنسبة 13.9%، والتعليم 7.7%.

لكن هذا الارتفاع ظهر بصورة أكثر وضوحاً بالنظر إلى الأساس السنوي، إذ ارتفع قسم الطعام والمشروبات بنسبة 23.9%، وسجل قسم الملابس والأحذية ارتفاعاً بنسبة 14.6%، فيما سجل قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود ارتفاعاً بنسبة 6.7%، وارتفع قسم الرعاية الصحية بنسبة 9.8%، وسجل قسم النقل والمواصلات ارتفاعاً بنسبة 15.9%، وسجل قسم الثقافة والترفيه ارتفاعاً بنسبة 30.9%، وارتفع قسم التعليم بنسبة 7.7%.



يذكر أنَ مصر تأثرت بسعر الصرف والأسعار العالمية، فمعدلات التضخم في مصر تسارعت مع انطلاق العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وما أدت إليه من ارتفاع في أسعار الوقود، وارتفاع في أسعار القمح والحبوب. وتعد مصر دولة مستوردة للطاقة، وتعتمد على استيراد نحو نصف احتياجاتها من القمح.