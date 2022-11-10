“ديزني بلاس” تعمّق خسائرها الفصلية

A + A -

تواصل “ديزني بلاس” نموّها السريع، متحدّية منصات ترفيهية أخرى تواجه ركوداً، لكن سيتعيّن على خدمة البث التدفقي التابعة لمجموعة “ديزني” العملاقة تقليص تكاليفها إذا ما أرادت أن تحقق أرباحاً.

وباتت “ديزني بلاس” تضم 164.2 مليون مشترك، بزيادة 12 مليوناً عن نهاية حزيران الماضي، وهو مستوى يفوق بكثير توقعات السوق، بحسب بيان نشرته المجموعة الثلاثاء، بشأن نتائجها ربع السنوية.

لكن منصات البث التابعة للمجموعة التي تتخذ من كاليفورنيا مقراً لها (“ديزني بلاس” و”إي اس بي ان بلاس” و”هولو”) تكبدت خسائر تشغيلية بأكثر من الضعف على مدار عام واحد، لتصل إلى 1.47 مليار دولار في الفترة من تموز إلى أيلول.

وأكدت المجموعة العملاقة أن خسائرها وصلت إلى “أسوأ” مستوياتها، متعهدة بلسان رئيسها بوب تشابك خلال مؤتمر عبر الهاتف مع المحللين، بأن تبدأ الخسائر “في الانخفاض في الربع الحالي”.

وجدد تشابك التأكيد على أنّ “ديزني بلاس” ستحقق الربحية في عام 2024.

وستطلق المنصة في الثامن من كانون الأوّل المقبل اشتراكاً جديداً مع إعلانات، مقابل 7.99 دولار شهرياً، فيما يبلغ سعر اشتراكها الأساسي من دون إعلانات 10.99 دولار في الولايات المتحدة.

وعلى غرار منافستها “نتفليكس” التي تطلق صيغة مماثلة هذا الشهر، تأمل “ديزني بلاس” في جذب مزيد من المشتركين، لكن أيضاً بتنويع مصادر الدخل.