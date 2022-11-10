أسعار الذهب تستقر

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لم تشهد أسعار الذهب تغييرا يذكر الخميس، إذ يحجم المستثمرون عن الرهانات الكبيرة بانتظار بيانات التضخم الأميركية التي قد توفر مؤشرات بشأن وتيرة رفع أسعار الفائدة في المستقبل، فضلا عن تقييم نتائج انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأميركي.

واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 1707.29 دولار للأونصة بحلول الساعة 11:24 بتوقيت غرينتش. فيما تراجعت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة 0.2 بالمئة إلى 1710.70 دولار.

ومن المقرر صدور تقرير مؤشر أسعار المستهلكين بالولايات المتحدة لشهر تشرين الاول، الساعة 13:30 بتوقيت غرينتش. ويتوقع الخبراء تراجع معدل التضخم الأساسي على الأساسين الشهري والسنوي.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.6 بالمئة إلى 21.14 دولار للأوقية.

وهبط البلاديوم 1.3 بالمئة إلى 1841.38 دولار، فيما صعد البلاتين 0.7 بالمئة إلى 992.33 دولار.