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قال المالك الجديد لشركة "تويتر"، الملياردير إيلون ماسك، إن خطته لفرض 8 دولارات شهرياً على مستخدمي "تويتر" مقابل علامة التوثيق الزرقاء، قد تكون "قراراً غبياً، لكننا سنرى"، مؤكداً أن الشركة يجب أن تتمتع بالمغامرة في قراراتها، بحسب موقع Business Insider الأميركي.



وفي لقاءٍ على "تويتر" سبيس مع المعلنين، أمس الأربعاء 9 تشرين الثاني، كرر ماسك أنه لا يحب الوضع الحالي الموجود في "تويتر" الذي يقسم المستخدمين إلى لوردات وفلاحين، من خلال تمييز البعض بعلامة زرقاء، واصفاً هذا الوضع بـ"الهراء"، مؤكداً أن القرار في مثل هذه الحالة يجب أن يكون للشعب.



وقال ماسك: "الولايات المتحدة خاضت حرباً للتخلص من تلك الأشياء"، وهذا "ما أشعر به من الناحية الفلسفية".

وفي تغريدة بتاريخ 1 تشرين الثاني، تحدث فيها ماسك عن "نظام اللوردات والفلاحين الحالي في "تويتر"، أن اشتراك تويتر بلو سيمنح المشتركين علامة زرقاء مقابل 8 دولارات شهرياً.



وفي وقت سابق من يوم أمس الأربعاء، كان ماسك قد غرّد بأن "تويتر سيفعل الكثير من الأشياء الغبية في الأشهر المقبلة".



وأضاف ماسك, "من الواضح أن القصد هو عدم القيام بأشياء غبية. نحن لسنا أغبياء في طموحنا".



وأوضح ماسك أن الشركة يجب أن تتمتع بالمغامرة، وأن "تحقق بعض القفزات الكبيرة حقاً وتحقق تحسينات جذرية" مصحوبة بالمخاطرة.



وقال: "إن المفتاح هو أن تكون رشيقةً للغاية".



وتابع, "عندما نقوم بحركة غبية، نصححها بسرعة، وهذا ما يهم حقاً".



وانضم إليه روبن ويلر الذي يترأس فريق مبيعات الإعلانات العالمية في "تويتر"، وكذلك ويويل روث، رئيس قسم الثقة والأمان في "قاعة المدينة للمعلنين".



ماسك أوضح أن دفع 8 دولارات مقابل علامة التوثيق أمر "مهم" و"ضروري" للتعامل مع "ملايين الروبوتات والترول" على "تويتر"، بما في ذلك "الأعمال الخبيثة من قبل جهات حكومية".



واستكمل, "إن إنشاء حساب مزيف على "تويتر" هو أمر رخيص، وتُنشَأ "مئات الملايين" منها كل عام، مشيراً إلى أن تحصيل 8 دولارات شهرياً يرفع تكلفة الروبوت لإنشاء حساب.



وزاد, "لا يتعلق الأمر بالمال فقط، لأنه يمكنك أن تقول: حسناً، ألن يحصل ممثل حكومي على 8 ملايين دولار يومياً لإنشاء مليون حساب مزيف؟ حسناً، نعم، لديهم الميزانية".



واستطرد ماسك أنَّ, "المشكلة تكمن في أن الممثل الحكومي ليس لديه مليون بطاقة ائتمان، وليس لديه مليون هاتف".



وقال ماسك: "إن المنصة ستتابع "بقوة" انتحال الهوية والخداع على "تويتر"، وتعليق الحسابات "مؤقتاً على الأقل" لانتحال الهوية أو الخداع".