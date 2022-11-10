ترامب يلوم ميلانيا على خسارة محمد أوز

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أفادت تقارير إعلامية بأن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب يلقي باللوم على زوجته ميلانيا، ومقربين منه، لأنه حثوه على دعم المرشح الجمهوري عن ولاية بنسلفانيا الذي خسر، محمد أوز.

ترامب يلوم ميلانيا على خسارة محمد أوزترامب في وضع حرج وحلفاؤه يحثونه على تأجيل الإعلان عن المشاركة في انتخابات 2024

وحسب مراسلة صحيفة "نيويورك تايمز" ماغي هابرمان، فإن الرئيس السابق وصف دعم زوجته لأوز بأنه "ليس أفضل قرار لها".

وقالت هابرمان: "من الجدير بالذكر أن ترامب رجل ناضج، أيد أوز بسبب اعتراض بعض الأشخاص المقربين منه على المرشح الجمهوري الآخر، وبدلا من ذلك ذهب إلى أبعد من مجرد التأييد وهاجم (المرشح الجمهوري الأساسي) ديف ماكورميك من المنصة في تجمع حاشد".

وكشف مراسل شبكة CNN جيم أكوستا أنه بحسب مستشار ترامب فإن الأخير "غاضب ويصرخ على الجميع" بعد النتائج المخيبة للآمال التي حصدها الحزب الجمهوري في انتخابات التجديد النصفي.

وانتقد المستشار المرشحين الذين اختارهم ترامب قائلا: "لقد كانوا جميعًا مرشحين سيئين.. اختيار المرشحين مهم".