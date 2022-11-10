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النحس يلاحق زفاف مدللة ترامب على اللبناني مايكل بولس

10
NOVEMBER
2022
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يبدو أن زفاف تيفاني ترامب، ابنة الرئيس الأمريكي السابق، محكوم عليه بالفشل، قبل إعصار نيكول من الفئة 1 الذي يتجه نحو ساحل فلوريدا، حيث من المقرر أن يطير 500 ضيف لحضور حفل الزفاف!
 
ومن المقرر أن تعقد الفتاة البالغة من العمر 26 عاما، قرانها مع الملياردير من أصل لبناني، مايكل شربل بولس (25 عاما)، خلال عطلة نهاية الأسبوع، بعدما كان من المفترض أن تحتفل لمدة أسبوع كامل في منتجع والدها "Mar-a-Lago".
 
لكن الإعصار الوشيك بدأ بالفعل في تحطيم تلك الخطط، ويمكن أن يهدد حفل الزفاف نفسه.
 
حيث تم إغلاق منتجع "Mar-a-Lago" وإجلاء الموظفين أمس الأربعاء، ولن يعودوا حتى يوم الجمعة، اليوم المقرر إقامة عشاء زفاف تيفاني.
 
وبينما تم إغلاق المنتجع، بقيت تيفاني، ابنة ترامب من زوجته السابقة مارلا مابلز، وحفنة من الضيوف الذين وصلوا مبكرا في الفندق الفارغ.
 
وكان من المقرر أن يصل ما لا يقل عن 500 ضيف من جميع أنحاء العالم إلى فلوريدا لحضور حفل الزفاف، لكن العاصفة تسببت بإغلاق مطار بالم بيتش الدولي في فلوريدا اعتبارا من يوم الأربعاء، مع إلغاء جميع الرحلات الجوية.
 
ومن المتوقع أن تصبح العاصفة الاستوائية إعصارا من الفئة الأولى، قبل أن تصل إلى اليابسة في وقت لاحق الليلة.
روسيا اليوم
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