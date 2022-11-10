الكرملين يعلق على الانتخابات الأمريكية

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صرح الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف بأن موسكو تتابع سير انتخابات التجديد النصفي الأمريكية، لكنها لا تعقد آمالا كبيرة على هذه الانتخابات من حيث تأثيرها على العلاقات الثنائية.

وقال بيسكوف في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء: "لا يمكن القول إننا تركنا كل شيء جانبا لنتابع (الانتخابات الأمريكي). لدينا الكثير من شواغلنا الخاصة، وهي أكثر أهمية بالنسبة لنا. لكننا بالطبع نحلل بعناية المعلومات الواردة".

وشدد بيسكوف على أن هذه الانخابات، رغم أهميتها، لن تساعد بأي حال من الأحوال في تحسين العلاقات الروسية الأمريكية.

وقال: "هذه الانتخابات مهمة، ولكن ربما لن أخطئ إذا قلت إنه لا ينبغي المبالغة في أهميتها لمستقبل علاقاتنا الثنائية على المديين القصير والمتوسط. هذه الانتخابات لا يمكنها أن تغير شيئا جوهريا. لطالما العلاقات سيئة وستبقى كذلك".