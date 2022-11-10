living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

باتروشيف يتهم أجهزة استخبارات غربية بالوقوف خلف أعمال الشغب في إيران

10
NOVEMBER
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

اتهم سكرتير مجلس الأمن في روسيا نيكولاي باتروشيف أجهزة استخبارات غربية بالوقوف خلف أعمال الشغب التي شهدتها إيران، وما رافقها من ترويج أنباء مضللة حول الوضع هناك.

 وذكرت صحيفة روسيسكايا غازيتا نقلا عن باتروشيف الذي التقى في طهران مع سكرتير المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني "نحن نشير للدور الرئيسي الذي لعبته أجهزة استخبارات غربية في إثارة الاحتجاجات الجماهيرية في إيران، وما تلاها من ترويج لمعلومات مضللة حول الوضع في البلاد، وذلك بمساعدة وسائل إعلام غربية ناطقة بالفارسية تتبع لها". وأضاف: "نحن ننظر لما حدث باعتباره تدخلا سافرا في شؤون داخلية لدولة ذات سيادة".

وشهدت إيران في منتصف سبتمبر، أعمال شغب استمرت لأسابيع، لاتهام الأجهزة الأمنية الإيرانية بالتسبب بموت شابة إيرانية، تدعى مهسا أميني، بعد اعتقالها من قبل شرطة الآداب.

وشهدت مقاطعات جيلان وخوزستان وسيستان وبلوشستان وطهران وكردستان احتجاجات واسعة النطاق.

من جهتها السلطات الإيرانية تتهم الدول الغربية بدعم التظاهرات، وترويج روايات إعلامية مضللة معادية لإيران وتنطوي على أهداف تخريبية، فضلا عن الدعوة للإطاحة بالحكومة في إيران.

RIA Novosti
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout