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الخارجية الروسية ترد على مزاعم أمريكية عن شحنات أسلحة كورية شمالية سرية لروسيا

10
NOVEMBER
2022
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نفت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، صحة الادعاءات الغربية بتلقي بلادها أسلحة من كوريا الشمالية سرا، ووصفتها بالمضللة.

 

وأكدت زاخاروفا، خلال مؤتمر صحفي، عدم مصداقية المسؤولين الأمريكيين وأن كل ما يروجون له ضد موسكو هو مجرد تكهنات يخلقون منها أكاذيب وبروباغاندا مضللة، لاستخدامها كذريعة لفرض المزيد من العقوبات ضد روسيا للنيل منها.

جاء ذلك ردا على تصريحات منسق الاتصالات الاستراتيجية لمجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي، بأن كوريا الشمالية تزود روسيا بالقذائف المدفعية لاستخدامها في عمليتها العسكرية في أوكرانيا.

من جهتها نفت وزارة الدفاع الكورية الشمالية صحة المزاعم الأمريكية، وأكدت عدم مصداقيتها.

RIA Novosti
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